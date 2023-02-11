سالم الدوسري رجل اللحظات الحاسمة

اعتاد النجم سالم الدوسري على التألق في المباريات الكبرى سواء مع فريقه الهلال أو المنتخب السعودي، ما يحفزه لتحقيق إنجاز استثنائي في كأس العالم للأندية.

نهائي مونديال الأندية

ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط.

سالم الدوسري يتألق في المباريات الكبرى

ولعب سالم الدوسري دورًا بارزًا في تأهل الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء ضد فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وجاء تألق الدوسري في النسخة الحالية من مونديال الأندية، استكمالًا لأهدافه الحاسمة في البطولات الكبرى، حيث إنه ساهم في فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، بعدما هز شباك النصر في نصف النهائي، ليخطف فريقه بطاقة التأهل.

وواصل سالم الدوسري صاحب الـ31 عامًا، تألقه في المباريات الكبرى، وقاد الهلال لتجاوز عقبة النصر في ربع نهائي كأس الملك، قبل أن يهز شباك العالمي بهدفين في الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الدوسري أمام الفيصلي في كأس السوبر السعودي، ليحصد الهلال اللقب، وواصل التألق وقاد الزعيم للفوز على الاتحاد في الجولات الحاسمة من الدوري الموسم الماضي، وسجل وصنع، ليتوج الأزرق باللقب في النهاية.

كما سجل سالم الدوسري ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونجح في هز شباك فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية 2019.