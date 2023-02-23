سالم الدوسري سلاح الهلال بالأدوار الإقصائية

يأمل النجم سالم الدوسري لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقيادته للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

تألق سالم الدوسري

ويعول المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على استمرار تألق سالم الدوسري ضد الفرق الإيرانية، حيث ساهم في تسجيل 9 أهداف أمامهم خلال آخر 9 مواجهات في الأدوار الإقصائية، بعدما أحرز 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويُعد سالم الدوسري من الركائز الأساسية في تشكيلة الهلال، ولعب دورًا بارزًا في احتلاله المركز الثاني بكأس العالم للأندية، كما رفع رصيده إلى 4 أهداف بالمسابقة، ليتصدر قائمة هدافي العرب، بالتساوي مع المصري محمد أبو تريكة.

الهلال ضد فولاذ اليوم

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد فولاذ الإيراني، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الجنوب في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022.

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على شباب الأهلي دبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاذ الإيراني بعد تجاوز عقبة الفيصلي بهدف دون رد.