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بعد تألقه بمونديال الأندية

سالم الدوسري لا يتوقف عن كتابة التاريخ

2023-02-08 الساعة 2:12
سالم الدوسري لا يتوقف عن كتابة التاريخ
المواطن - مروة نبيل

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واصل النجم سالم الدوسري تألقه في المحافل العالمية سواء مع فريقه الهلال أو المنتخب السعودي، ليدون اسمه ضمن الأفضل في تاريخ الكرة السعودية.

الهلال في النهائي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2، لينتظر المتأهل من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد.

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التعادل السلبي عنوان الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تألق سالم الدوسري

وكان سالم الدوسري يُعاني من تذبذب المستوى مع الهلال في الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي عرضه لانتقادات كبيرة من الجماهير، إلا أنه انتفض سريعًا؛ وعاد للتألق وهز الشباك في مونديال الأندية.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @fifaworldcup_ar

وسجل سالم الدوسري هدفًا في شباك الوداد، ثم أحرز ثنائية أمام فلامنجو، ليكون أول لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يهز شباك نفس الفريق في نسختين مختلفتين من المسابقة، حيث سبق وسجل ضد الفريق البرازيلي في 2019.

ورفع سالم الدوسري رصيده إلى 4 أهداف في بطولة كأس العالم للأندية، ليتجاوز نجم الاتحاد السابق، محمد نور صاحب الهدفين، ويصبح هداف العرب في المسابقة بالتساوي مع نجم الأهلي المصري السابق، محمد أبو تريكة.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

إشادة كبيرة

ونال النجم الهلالي إشادة كبيرة على مستواه، وكتب حساب كأس العالم فيفا الرسمي على “تويتر”: “طموحه ليس التسجيل فقط بل أن يصبح هدافًا تاريخيًا للعرب في كل كأس عالم يشارك به”.

وتابع حساب كأس العالم فيفا الرسمي: “فعلها مع السعودية في قطر 2022، وكررها مع الهلال في المغرب 2022، سمه ما شئت، الإعصار، الخلاط، الحاسم، فهو سالم الدوسري ولا يتوقف عن كتابة التاريخ”.

وعلق محلل الأداء ماجد الشيباني قائلًا: “سالم الدوسري سجل في 6 كؤوس عالم، كأس العالم للشباب 2011، كأس العالم للمنتخبات 2018، كأس العالم للمنتخبات 2022، كأس العالم للأندية 2019، كأس العالم للأندية،2021 كأس العالم للأندية 2022.. اللاعب السعودي والعربي والأسيوي الوحيد الدي فعلها، أي عظمة يا رجل؟”.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @fifaworldcup_ar

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