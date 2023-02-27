سالم الدوسري يواصل التوهج

واصل النجم سالم الدوسري تألقه اللافت في المحافل القارية، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي.

GOOOOOAL!

د39' الخامس للهلال عن طريق سالم الدوسري

الهلال 5 × 0 الدحيل#الهلال_الدحيل | #SSC pic.twitter.com/cWBRQ1QjVZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2023

تألق سالم الدوسري

وواصل سالم الدوسري تألقه اللافت في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين خلال مواجهة الدحيل في نصف النهائي، بجانب تقديمه لـ98 تمريرة خلال هذه المرحلة بالنسخة الحالية.

ونجح سالم الدوسري في التسجيل بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا في 3 نسخ متتالية، حيث هز شباك السد القطري في عام 2019، وسجل أمام النصر في نسخة 2021، قبل أن يحرز هدفًا ضد الدحيل بنسخة 2022.

كما حقق سالم الدوسري رقمًا مميزًا في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالبطولات الآسيوية برصيد 37 مساهمة، متفوقًا على الأسطورة سامي الجابر بـ34 مساهمة.

الهلال يواجه أوراوا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022، ليتأهل إلى النهائي، ويضرب موعدًا مع أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 29 أبريل في السعودية، على أن يحتضن استاد سايتاما 2002 مواجهة الإياب في السادس من شهر مايو.