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ساهم في تأهل الهلال للنهائي

سالم الدوسري يواصل التوهج

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
سالم الدوسري يواصل التوهج
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم سالم الدوسري تألقه اللافت في المحافل القارية، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي.

 

تألق سالم الدوسري

وواصل سالم الدوسري تألقه اللافت في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين خلال مواجهة الدحيل في نصف النهائي، بجانب تقديمه لـ98 تمريرة خلال هذه المرحلة بالنسخة الحالية.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

ونجح سالم الدوسري في التسجيل بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا في 3 نسخ متتالية، حيث هز شباك السد القطري في عام 2019، وسجل أمام النصر في نسخة 2021، قبل أن يحرز هدفًا ضد الدحيل بنسخة 2022.

كما حقق سالم الدوسري رقمًا مميزًا في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالبطولات الآسيوية برصيد 37 مساهمة، متفوقًا على الأسطورة سامي الجابر بـ34 مساهمة.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يواجه أوراوا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022، ليتأهل إلى النهائي، ويضرب موعدًا مع أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 29 أبريل في السعودية، على أن يحتضن استاد سايتاما 2002 مواجهة الإياب في السادس من شهر مايو.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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