سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال

نجح سالم الدوسري في منح نادي الهلال الأسبقية بإحرازه الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ4 في شباك نادي فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونفذ الدوسري ركلة الجزاء بعد احتسابها عقب عرقلة الأرجنتيني لوسيانو فييتو من حارس مرمى نادي فلامنجو.