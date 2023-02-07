سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال

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نجح سالم الدوسري في منح نادي الهلال الأسبقية بإحرازه الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ4 في شباك نادي فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
د4' الهدف الأول لـ الهلال عن طريق سالم الدوسريقد يهمّك أيضاً
الهلال 1 × 0 فلامينغو#فلامنغو_الهلال
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/2FQQCG4Ean
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 7, 2023
ونفذ الدوسري ركلة الجزاء بعد احتسابها عقب عرقلة الأرجنتيني لوسيانو فييتو من حارس مرمى نادي فلامنجو.