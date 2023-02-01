“ساهم” تطلق منصتها الإلكترونية لاستعراض الفرص الاستثمارية العقارية بالمملكة

وافقت هيئة سوق المال على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة منصة ساهم المالية لإنشاء منصة توزيع صناديق الاستثمار العقاري في المملكة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة منصة ساهم المالية المهندس مازن بن محمد الداوود عن تقديره لجهود الهيئة ودورها المميز في تطوير الاستثمار في الأسواق المالية وخاصة تعزيز خدمات التحول الرقمي مما يساهم في جعل السعودية من أفضل أسواق الاستثمار المالي .

وأشار إلى أن المملكة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة وخاصة في قطاع التطوير العقاري وهو ما تحرص عليه منصة ساهم عبر توفير تجربة رقمية نوعية للمواطنين والمقيمين في هذا القطاع بكل يسر وسهولة مع توفير الوقت والجهد دون تعب أو مراجعات من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني للاستثمار في مشاريع التطوير العقاري بداية من ألف ريال فقط.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة منصة ساهم المالية أن المنصة تستهدف بالشراكة مع العديد من الشركاء المتميزين من مدراء الصناديق والمطورين العقاريين طرح عدة مشاريع عقارية تتجاوز قيمتها خمسة مليارات ريال خلال الثلاث السنوات القادمة موزعة في جميع أنحاء المملكة من أجل تقديم خيارات وفرص استثمارية ذات جودة عالية تلبي طموح عملائنا مع إيضاح المخاطر الاستثمارية بدقة وموثوقية.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة منصة ساهم المالية الدكتور معاذ بن عبدالعزيز الماجد إن المنصة تعمل وفق ضوابط واشتراطات هيئة سوق المال لتوفير حوكمة دقيقة تحفظ حقوق المتعاملين بكل شفافية مع الحرص الكامل على تعزيز السياسات والإجراءات الداخلية لمواكبة تطوير تلك الحوكمة ومتطلبات الهيئة المستقبلية.

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