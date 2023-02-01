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خلال فترة الانتقالات الشتوية

سببان وراء تعثر انتقال نجم المغرب لـ برشلونة

2023-02-01 الساعة 12:49
سببان وراء تعثر انتقال نجم المغرب لـ برشلونة
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية سببين وراء تعثر انتقال سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي ومنتخب المغرب إلى نادي برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية قالت: إن النادي الكتالوني تحرك لحسم أمرابط في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

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برشلونة اتصل متأخرًا !

ولكن كشف الإعلامي الرياضي المغربي أشرف بن عياد عبر حسابه في “تويتر” عن فشل إتمام الصفقة في يناير قائلًا: “موضوع سفيان أمرابط انتهى، حاول اللاعب والوكلاء بكل الطرق لكن الأمر كان معقدًا لسببين، برشلونة اتصل متأخرًا وفيورنتينا يقول إنه أهم لاعب لديهم، في الصيف بإمكانه الرحيل، في يناير لا “.

سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا ومنتخب المغرب

وقدم سفيان أمرابط نجم فيورنتينا أداءً أكثر من رائع مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث نجح في المساهمة في وصول منتخب أسود الأطلس لاحتلال المركز الرابع في المونديال.

ويلعب أمرابط صاحب الـ26 عامًا في صفوف نادي فيورنتينا منذ عام 2020، قادمًا من نادي كلوب بروج البلجيكي.

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