سبب اعتذار اتحاد القدم الأوروبي لـ نادي ليفربول

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن اعتذار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم له، بعد الأحداث التي حدثت قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين الفريق الإنجليزي ونادي ريال مدريد الإسباني.

جماهير ليفربول بريئة

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألقى في بيان له اللوم على جماهير الريدز بسبب الفوضى التي سبقت المباراة، حيث تأخرت انطلاقة المباراة لمدة 36 دقيقة بعد فشل آلاف من مشجعي الريدز في حضور المباراة التي أُقيمت على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال النادي الإنجليزي في بيان له اليوم: “تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برأ فريق ليفربول وجماهيره وجعل اليويفا يتقدم باعتذار إلى النادي وأن مسؤولية عدم حضور الجماهير للمباراة، كان بسبب سوء التنظيم والتخطيط من الاتحاد الأوروبي”.

يذكر أن ريال مدريد كان انتصر على الريدز يوم 28 مايو الماضي بهدف دون رد وتُوج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه.

الريدز يهزم إيفرتون

وكان الريدز انتصر أمس على جاره إيفرتون بنتيجة هدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية الريدز كل من المصري محمد صلاح والهولندي كودي جاكبو.

ويتواجد ليفربول حاليًا في المركز التاسع برصيد 32 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي حيث تُقام المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.