سبب تسمية شهر شعبان وأبرز سماته

أوضح خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، الخصائص الجوية لشهر شعبان الحالي.

وقال الزعاق خلال برنامجه على قناة العربية: إن أول شهر شعبان يتزامن مع موسم قران خامس، ويتزامن منتصفه مع موسم عقرب الدسم، وفي آخره موسم خروج الزواحف والحشرات والهوام السامة.

الشهر الثامن من شهور السنة

وأضاف خبير الطقس، أن شعبان هو الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية، وسُمي بذلك لأن وقت تسميته تزامن مع تشعب غصون الأشجار وتشعب الناس طلبًا للمياه استعدادًا للصيف، وقيل فيه بأنه سُمي بذلك لتشعّب القبائل العربية طلبًا للثأر والاقتتال بعد قعودهم عن القتال في شهري رجب والمحرم.