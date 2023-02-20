سبب تسمية شهر شعبان وأبرز سماته

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أوضح خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، الخصائص الجوية لشهر شعبان الحالي.
عاجل:
أنباء عن رؤية هلال شهر #شعبان من مرصد تمير الفلكي.
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 20, 2023
وقال الزعاق خلال برنامجه على قناة العربية: إن أول شهر شعبان يتزامن مع موسم قران خامس، ويتزامن منتصفه مع موسم عقرب الدسم، وفي آخره موسم خروج الزواحف والحشرات والهوام السامة.
وأضاف خبير الطقس، أن شعبان هو الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية، وسُمي بذلك لأن وقت تسميته تزامن مع تشعب غصون الأشجار وتشعب الناس طلبًا للمياه استعدادًا للصيف، وقيل فيه بأنه سُمي بذلك لتشعّب القبائل العربية طلبًا للثأر والاقتتال بعد قعودهم عن القتال في شهري رجب والمحرم.