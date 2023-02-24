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بعد توديعه لمنافسات الدوري الأوروبي أمس

سبب رفض مشاركة برشلونة في دوري المؤتمر الأوروبي

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
سبب رفض مشاركة برشلونة في دوري المؤتمر الأوروبي
المواطن - محمد سمعه

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تردد مؤخرًا أن نادي برشلونة الإسباني سوف يشارك في قرعة دوري المؤتمر الأوروبي التي أُقيمت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

سبب يمنع مشاركة برشلونة

وكان برشلونة ودع مسابقة الدوري الأوروبي أمس بعد الخسارة أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف في إياب دور خروج المغلوب، حيث تردد أن برشلونة سيهبط للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر بعد هبوطه من بطولة دوري أبطال أوروبا للمشاركة في الدوري الأوروبي ولكن برشلونة لا يمكنه المشاركة.

السبب يعود إلى أن برشلونة انتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد توديعه لدوري الأبطال، ولم يكن مشاركًا من الأساس في بطولة اليورباليج منذ بداية الموسم الحالي، وبالتالي بعد توديعه لبطولة اليورباليج لا يمكنه المشاركة في دوري المؤتمر.

كأس دوري المؤتمر الأوروبي

والمشاركون في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، يكونون قد هبطوا من مرحلة دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي للمشاركة في دوري المؤتمر، وهو ما لايتفق مع وضع نادي برشلونة.

نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي

وكانت قرعة بطولة دوري المؤتمر أُقيمت اليوم في سويسرا وأسفرت عن مواجهات ” آيك لارنكا القبرصي ضد وست هام يونايتد الإنجليزي، فيورنتينا الإيطالي ضد سيفا سبور التركي، لاتسيو الإيطالي ضد ألكمار الهولندي، ليخ بزنان البولندي ضد يورجوردينس السويدي، بازل السويسري ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، شيريف تيراسبول المولدوفي ضد نيس الفرنسي، أندرلخت البلجيكي ضد فياريال الإسباني، جينت البلجيكي ضد باشاك شهير التركي.

نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي

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