ضبط مواطن لإيذائه المارة في مكة المكرمة سبب رفض مشاركة برشلونة في دوري المؤتمر الأوروبي مشهد صادم لرجل يضرب سيدة بعربة تسوق ويفقدها الوعي إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة في قرى وهجر السعودية عبوات جديدة لمياه زمزم والسديس: تتناسب مع قيمتها ليبي يقتل طفلته الرضيعة بطلق ناري العيسى: الزلازل ظواهر طبيعية وليست عقوبة للبشر إجبار سجناء فنزويلا على النوم بالعراء والأكل من القمامة! الوحدة يبتعد عن منطقة الهبوط بفوز ثمين على أبها ضبط مخالف بحوزته ضبع في الرياض
تردد مؤخرًا أن نادي برشلونة الإسباني سوف يشارك في قرعة دوري المؤتمر الأوروبي التي أُقيمت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.
وكان برشلونة ودع مسابقة الدوري الأوروبي أمس بعد الخسارة أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف في إياب دور خروج المغلوب، حيث تردد أن برشلونة سيهبط للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر بعد هبوطه من بطولة دوري أبطال أوروبا للمشاركة في الدوري الأوروبي ولكن برشلونة لا يمكنه المشاركة.
السبب يعود إلى أن برشلونة انتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد توديعه لدوري الأبطال، ولم يكن مشاركًا من الأساس في بطولة اليورباليج منذ بداية الموسم الحالي، وبالتالي بعد توديعه لبطولة اليورباليج لا يمكنه المشاركة في دوري المؤتمر.
والمشاركون في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، يكونون قد هبطوا من مرحلة دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي للمشاركة في دوري المؤتمر، وهو ما لايتفق مع وضع نادي برشلونة.
وكانت قرعة بطولة دوري المؤتمر أُقيمت اليوم في سويسرا وأسفرت عن مواجهات ” آيك لارنكا القبرصي ضد وست هام يونايتد الإنجليزي، فيورنتينا الإيطالي ضد سيفا سبور التركي، لاتسيو الإيطالي ضد ألكمار الهولندي، ليخ بزنان البولندي ضد يورجوردينس السويدي، بازل السويسري ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، شيريف تيراسبول المولدوفي ضد نيس الفرنسي، أندرلخت البلجيكي ضد فياريال الإسباني، جينت البلجيكي ضد باشاك شهير التركي.