سبب عدم منح تشيلسي ركلة جزاء ضد وست هام

أُثيرت حالة من الجدل في مباراة وست هام ضد تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بسبب عدم احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح البلوز.

تعادل وست هام ضد تشيلسي

ولعب وست هام ضد تشيلسي بالأمس على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل، حيث سجل جواو فيلكيس هدفًا للبلوز، وأحرز إيمرسون التعادل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد البلوز إلى 31 نقطة، ويتواجد في المركز التاسع.

لقطة جدلية بالمباراة

وشهدت مباراة وست هام ضد تشيلسي حالة جدلية، عندما تصدى المهاجم توماش سوتشيك لتسديدة من كونور جالاجر بيده عند الدقيقة 89، ما دفع لاعبي البلوز للمطالبة بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم كريج باسون رفض.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سبب عدم احتساب الحكم لركلة الجزاء، حيث إنه يرى أن يد سوتشيك كانت ستُكسر نتيجة السقوط على الأرض، ولم يكن هناك أي طريقة أخرى، من أجل أن يتفادى لمس الكرة بيده.

وكان المدير الفني لفريق تشيلسي، جراهام قد ظهر غاضبًا بعد المباراة بسبب هذه اللقطة، وقال ساخرًا: “كان تصديًا جيدًا، تحتاج إلى حارس مرماك أحيانًا ليمنحك النقاط، لقد بدت لمسة يد رائعة وكما قلت لم أكن أعرف أن توماش يمكنه النزول بسهولة وعمل إنقاذ هكذا”.