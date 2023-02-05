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الفيروس يهاجم الأنسجة الدهنية للإناث بدلاً من الرئة

سبب غير متوقع لوفاة الرجال أكثر من النساء بـ كورونا

2023-02-05 الساعة 9:31
سبب غير متوقع لوفاة الرجال أكثر من النساء بـ كورونا
المواطن - فريق التحرير

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لاحظ العلماء أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة من فيروس SARS-CoV-2، مع زيادة في معدلات الوفيات، منذ الأشهر الأولى لوباء كوفيد-19.

أداء الذكور أسوأ

توصل أحد العلماء في مركز هاكنساك ميريديان للاكتشاف والابتكار (CDI) إلى نتائج جديدة قد تشرح السبب وراء هذه الاختلافات بين الجنسين.

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ويشير منشور جديد في مجلة International Journal of Molecular Sciences إلى أن أداء الذكور أسوأ من الإناث المصابات بالمرض لأن الفيروس يهاجم بسهولة الأنسجة الدهنية للإناث بدلاً من أنسجة الرئة.

حماية الرئتين

وأوضح الدكتور يوثي ناغاجيوثي، العالم في مركز هاكنساك ميريديان للاكتشاف والابتكار، وفريقه: “تشير بياناتنا إلى أن الأنسجة الدهنية في إناث الفئران قد تكون بمثابة خزان لـ SARS-CoV-2، وبالتالي تحمي الرئتين من حمولة فيروسية أكبر، ما يمنع تلف الرئة بسبب الخلايا المناعية المتسللة والسيتوكينات النشطة المؤيدة للالتهابات”.

وأظهرت نماذج الفئران، التي تحاكي جهاز المناعة البشري، أن الإناث يفقدن المزيد من الدهون مقارنة بالذكور عند الإصابة بـ”كوفيد-19″. وكان لدى الذكور المزيد من الفيروسات في الرئتين، بينما أظهرت الإناث المزيد من الفيروسات في أنسجتها الدهنية.

الورقة البحثية

وتأتي الورقة البحثية الأخيرة في أعقاب منشور صدر العام الماضي في مجلة Frontiers in Cardiovascular Medicine أظهر فيه ناغاجيوثي وزملاؤه أن الفيروس تسلل إلى رئتي الذكور بسهولة أكبر بكثير مما فعل عند الإناث.

وتظهر الورقة البحثية الحديثة وجود علاقة عكسية بين الأحمال الفيروسية في الرئتين والأنسجة الدهنية، وتختلف بين الذكور والإناث.

الإشارات المناعية

ووجدوا أن عدوى SARS-CoV-2 تغير الإشارات المناعية وموت الخلايا بشكل مختلف في الفئران الذكور والإناث المصابة بفيروس SARS-CoV-2.

وخلصوا إلى أن هذه البيانات قد تساعد في تفسير زيادة قابلية الإصابة بكوفيد-19 لدى الذكور مقارنة بالإناث.

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