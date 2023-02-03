سبب فشل صفقة انتقال سفيان أمرابط لبرشلونة

ارتبط اسم نجم فريق فيورنتينا الإيطالي، المغربي الدولي سفيان أمرابط بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قبل أن تفشل الصفقة.

سبب فشل صفقة سفيان أمرابط

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الجمعة، عن أسباب فشل الصفقة، وذكرت: “أمرابط عرض نفسه على إدارة برشلونة، لكن فيورنتينا لم يرغب في التفاوض على رحيل اللاعب”.

وأضافت: “لقد عرض وكلاء سفيان أمرابط، اللاعب على برشلونة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي، إلا أن البارشا رفض الاقتراح لعدم القدرة على الالتزام به، لتفادي أي صفقة تؤثر على لوائح اللعب المالي النظيف”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “برشلونة تلقى عرضًا ثانيًا من وكلاء اللاعب باستعارته مقابل خيار شراء غير إلزامي وبمبلغ صغير، مما أغرى البارشا لضمه، وبدأ بالفعل البحث عن ثغرة لإتمام الصفقة”.

واستكملت “ماركا”: “فيورنتينا رفض التفاوض، بسبب عدم علم النادي الإيطالي بكواليس مشاورات سفيان أمرابط مع برشلونة، بجانب ضيق الوقت بحلول اليوم الأخير في الانتقالات الشتوية.

وجاء في ختام تقرير “ماركا”: “فيورنتينا لم يستسلم أمام الضغوط التي مارسها سفيان أمرابط، وتمسك النادي الإيطالي بعدم رحيله إلى البارشا”.

إصابة قوية

على الجانب الآخر، كان أمرابط قد تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة تورينو، وأوضح فيورنتينا بالأمس، أن الفحوصات الطبية أظهرت تعرضه لكسر في الأنف، حيث سيتدرب منفردًا ويرتدي قناعًا واقيًا للوجه.

وخطف سفيان أمرابط صاحب الـ26 عامًا، الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تحقيقه المركز الرابع في أفضل إنجاز عربي وإفريقي.