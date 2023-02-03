Icon

استعانة قاضٍ بـ تشات جي بي تي لإصدار حكم يثير جدلاً بكولومبيا Icon توزيع 600 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان Icon أكثر من 280 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي Icon الشمالية تكتسي بمشاهد استثنائية خلابة Icon بوتين يطلق صاروخ زيركون النووي الأسرع من الصوت  Icon رومارينيو يغيب عن الاتحاد ضد الطائي Icon شؤون الحرمين تكثف خدماتها لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة Icon 37 قناة تنقل مباراة الفتح ضد النصر Icon الدفاع المدني يحشد آليات ميدانية وكوادر بشرية في رالي حائل 2023 Icon ضبط إثيوبيين بحوزتهما 3800 متر مكعب من الحطب المحلي بمكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الشتوية

سبب فشل صفقة انتقال سفيان أمرابط لبرشلونة

2023-02-03 الساعة 4:57
سبب فشل صفقة انتقال سفيان أمرابط لبرشلونة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتبط اسم نجم فريق فيورنتينا الإيطالي، المغربي الدولي سفيان أمرابط بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قبل أن تفشل الصفقة.

سبب فشل صفقة سفيان أمرابط

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الجمعة، عن أسباب فشل الصفقة، وذكرت: “أمرابط عرض نفسه على إدارة برشلونة، لكن فيورنتينا لم يرغب في التفاوض على رحيل اللاعب”.

قد يهمّك أيضاً
Img

المجر تتّهم السويد بالغباء لحرقها المصحف

Img

موجز “المواطن”.. أبرز 10 أخبار حدثت في السعودية خلال 24 ساعة وعليك...

وأضافت: “لقد عرض وكلاء سفيان أمرابط، اللاعب على برشلونة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي، إلا أن البارشا رفض الاقتراح لعدم القدرة على الالتزام به، لتفادي أي صفقة تؤثر على لوائح اللعب المالي النظيف”.

سفيان أمرابط
أمرابط

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “برشلونة تلقى عرضًا ثانيًا من وكلاء اللاعب باستعارته مقابل خيار شراء غير إلزامي وبمبلغ صغير، مما أغرى البارشا لضمه، وبدأ بالفعل البحث عن ثغرة لإتمام الصفقة”.

واستكملت “ماركا”: “فيورنتينا رفض التفاوض، بسبب عدم علم النادي الإيطالي بكواليس مشاورات سفيان أمرابط مع برشلونة، بجانب ضيق الوقت بحلول اليوم الأخير في الانتقالات الشتوية.

وجاء في ختام تقرير “ماركا”: “فيورنتينا لم يستسلم أمام الضغوط التي مارسها سفيان أمرابط، وتمسك النادي الإيطالي بعدم رحيله إلى البارشا”.

سفيان أمرابط
أمرابط

إصابة قوية

على الجانب الآخر، كان أمرابط قد تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة تورينو، وأوضح فيورنتينا بالأمس، أن الفحوصات الطبية أظهرت تعرضه لكسر في الأنف، حيث سيتدرب منفردًا ويرتدي قناعًا واقيًا للوجه.

وخطف سفيان أمرابط صاحب الـ26 عامًا، الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تحقيقه المركز الرابع في أفضل إنجاز عربي وإفريقي.

سفيان مرابط
مرابط – المصدر @CAF_Online

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...
السعودية اليوم

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...

السعودية اليوم
كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل
العالم

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

العالم
سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...
السعودية اليوم

سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...

السعودية اليوم
استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...
السعودية اليوم

استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...

السعودية اليوم
3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...
أخبار أمنية

3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...

أخبار أمنية
ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...
الرياضة

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد
الرياضة

كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

الرياضة