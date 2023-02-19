موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي والقنوات الناقلة تمرين رماح النصر تناغم بين الدقة والكفاءة لتحاكي أعقد السيناريوهات 7000 سماعة داخل المسجد الحرام و120 مهندسًا وفنيًّا لنظام الصوت سبب يُبرئ رونالدو بعد هدف النصر الثاني أمام التعاون ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة غير صحيحة وسطوا على محل في الرياض إدارة القيصومة تناشد وزير الرياضة: منشأتنا قائمة على جهود ذاتية وأرضية الملعب متهالكة الشباب إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب اليابان مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ثمار مباحثات عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية العراقي لقطات لانحسار مياه البحر المتوسط 15 مترًا في سيناء لأول مرة
كشف المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر كان في حالة تسلل لحظة تسجيل عبدالله مادو لهدف النصر الثاني في شباك نادي التعاون أول أمس في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، لكنه لم يحجب الرؤية عن حارس التعاون.
وكان الحكم فيصل البلوي احتسب الهدف الثاني لنادي النصر الذي سجله اللاعب عبدالله مادو بعد العودة لتقنية الفيديو حيث اعتقد البعض أن الهدف كان تسللًا بسبب وجود النجم البرتغالي أمام حارس التعاون لحظة تصديه لكرة الهدف.
وقال القحطاني لـ برنامج ملعب SBC: إن النجم البرتغالي كان متسللًا لكنه لم يحجب الرؤية عن الحارس، مضيفًا أن اللاعب البرتغالي لم يقم بأي فعل إضافي يؤثر على حركة الكرة، مشيرًا إلى أن احتساب الهدف كان قرارًا صحيحًا.
وأشار عبدالله القحطاني إلى أن حارس التعاون سقط على الأرض للتصدي لكرة مادو مما يثبت أن رونالدو لم يحجب الرؤية عنه.