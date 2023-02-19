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سبب يُبرئ رونالدو بعد هدف النصر الثاني أمام التعاون

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
سبب يُبرئ رونالدو بعد هدف النصر الثاني أمام التعاون
المواطن - محمد سمعه

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كشف المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر كان في حالة تسلل لحظة تسجيل عبدالله مادو لهدف النصر الثاني في شباك نادي التعاون أول أمس في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، لكنه لم يحجب الرؤية عن حارس التعاون.

وكان الحكم فيصل البلوي احتسب الهدف الثاني لنادي النصر الذي سجله اللاعب عبدالله مادو بعد العودة لتقنية الفيديو حيث اعتقد البعض أن الهدف كان تسللًا بسبب وجود النجم البرتغالي أمام حارس التعاون لحظة تصديه لكرة الهدف.

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سبب يبرئ كريستيانو رونالدو

وقال القحطاني لـ برنامج ملعب SBC: إن النجم البرتغالي كان متسللًا لكنه لم يحجب الرؤية عن الحارس، مضيفًا أن اللاعب البرتغالي لم يقم بأي فعل إضافي يؤثر على حركة الكرة، مشيرًا إلى أن احتساب الهدف كان قرارًا صحيحًا.

وأشار عبدالله القحطاني إلى أن حارس التعاون سقط على الأرض للتصدي لكرة مادو مما يثبت أن رونالدو لم يحجب الرؤية عنه.

 

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