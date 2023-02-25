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ضمن منافسات دوري الأبطال

سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق القطرية

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق القطرية
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه ضد الفرق القطري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة الدحيل.

مواجهة قوية ضد الدحيل

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الدحيل القطري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، يوم غد الأحد عند الساعة السادسة مساء، على استاد الثمامة.

وكان الزعيم قد صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يتألق ضد الفرق القطرية

وتُعد مباراة الهلال ضد الدحيل هي المواجهة الـ36 للأزرق أمام الفرق القطرية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بواقع 14 لقاء ضد السد، 8 أمام الريان، و6 مباريات ضد الغرافة والدحيل، بجانب مواجهة واحدة أمام أم صلال.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا مميزًا في مبارياته أمام الأندية القطرية، حيث نجح في تحقيق الفوز 19 مرة، وخسر 8 لقاءات، وخيم التعادل على نتيجة 8 مواجهات أيضًا.

وفي مواجهات الزعيم أمام الدحيل، نجح الأزرق في تحقيق الفوز مرتين، وتعادلا في 3 مباريات، وخسر مرة واحدة في ذهاب ثمن نهائي نسخة عام 2013، وتمكن من تسجيل 13 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 9 مرات.

الهلال ضد الدحيل
جانب من مباراة سابقة
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