سجن حارس السفارة البريطانية ببرلين لتجسسه لصالح روسيا

حكمت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بالسجن 13 عامًا وشهرين على حارس سابق للسفارة البريطانية لدى برلين، لنقله معلومات استخباراتية إلى روسيا خلال عمله كحارس أمن في السفارة.

انتهك قانون الأسرار الرسمية

ووفقًا لقناة “دويتشه فيليه” الألمانية، فإن الشخص الذي يدعى ديفيد بالانتاين سميث انتهك قانون الأسرار الرسمية في المملكة المتحدة، وألقي القبض عليه خلال عملية بريطانية ألمانية تمت خلال شهر أغسطس عام 2021، وتم ترحيله إلى العاصمة البريطانية (لندن)، حيث أقر بذنبه في ثماني جرائم خلال محاكمته.

جمع معلومات حساسة

وأفاد القاضي مارك وول أن التهم التي حُكم على سميث بها تتعلق بسلوك تم خلال الفترة بين عامي 2020 و2021، لكنه أشار إلى أن أنشطة سميث التخريبية قد بدأت قبل عامين.

وتم الكشف خلال محاكمة المتهم أنه جمع معلومات حساسة للغاية، من بينها اتصالات حكومية سرية، وأنه سجل عدة فيديوهات لمناطق حساسة داخل مبنى السفارة في برلين.