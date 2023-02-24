سجن سعد لمجرد 6 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي

قضت المحكمة الجنائية في باريس، الجمعة، بالحكم على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن ست سنوات؛ لإدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016.

7 ساعات من المداولات

وأفادت المحكمة، بعد سبع ساعات من المداولات، بأنها “مقتنعة” بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق المدعية المدنية في القضية لورا ب.

وصدر أمر بالحبس، ما يعني أن سعد لمجرد سيودع السجن على الفور.

لمجرد مذنب

وطلبت النيابة العامة الفرنسية الخميس سجن سعد لمجرد سبع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي. من المعروف أن المغني المغربي نفى الأربعاء أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية “لورا ب.” أو أقام علاقة معها.

وأفاد المدعي العام جان كريستوف موليه في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات أن “لمجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب”، مطالبًا أيضًا بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته.

والأربعاء، روى النجم الغنائي المعروف في العالم العربي تفاصيل ما حصل عند لقائه الشابة في أكتوبر 2016.

تاريخ سعد لمجرد مع التحرش

المثير للجدل أن سعد لمجرد يمتلك تاريخًا من الاتهامات بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وقد أدخل السجن لعدة أشهر في إحدى هذه القضايا.

ففي عام 2010، اتهمت فتاة أمريكية سعد لمجرد بضربها واغتصابها في فندق في نيويورك. الأمر الذي أجبر الفنان المغربي على ترك الولايات المتحدة ولم يعد إليها، وهناك مذكرة باعتقاله فور وصوله إلى الأراضي الأمريكية.

بعد ست سنوات وفي 2016، تم اتهام سعد لمجرد بالاعتداء الجسدي واغتصاب شابة فرنسية في فندق بالعاصمة باريس. وتم الإفراج عنه مع مراقبته إلكترونيًّا (بوضع جهاز إلكتروني في معصمه أو كاحله لمراقبة تحركاته) في إبريل 2017 انتظارًا للمحاكمة.

وقبل الإفراج عنه بقليل، زعمت سيدة فرنسية – مغربية، أن المطرب اعتدى عليها جسديًّا في مدينة الدار البيضاء المغربية قبل عامين وقالت: إنها قدمت شكوى رسمية للشرطة، لكنها اضطرت للتنازل عنها لاحقًا بضغوط من عائلتها.

حالة من الجدل

وأثار القبض على سعد لمجرد في كل مرة، موجة من الجدل بين الفنانين ومشاهير التواصل الاجتماعي خاصة مع عدم تأثر شعبيته بهذه الجرائم.

ففي الوقت الذي اعتبر فريق من الفنانين أن سعد لمجرد مدان بسبب تكرار الشكاوى ضده اعتبر فريق آخر أنه ربما وقع ضحية مؤامرات من قبل منافسيه.