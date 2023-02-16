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لاتهامه بالاتجار في الآثار وتهريبها

سجن شقيق وزير مصري سابق 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
سجن شقيق وزير مصري سابق 5 سنوات وغرامة مليون جنيه
المواطن - فريق التحرير

أصدر القضاء المصري حكمًا بالسجن 5 سنوات على الفنان بطرس غالي، شقيق وزير مالية مصر الأسبق، يوسف غالي.

سجن وغرامة

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، قضت محكمة النقض، اليوم، بمعاقبة المتهم بالحكم المذكور إضافة إلى تغريمه مليون جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الآثار وتهريبها.

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وتضمن الحكم معاقبة المتهم أحمد حسين نجدي بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة لمصلحة المجلس الأعلى للآثار، ومعاقبة متهمين آخرين في القضية، وبذلك يصبح الحكم نهائيًّا باتًّا ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

وكانت المحكمة قد قضت بقبول طعن المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضدهم، وقررت نظر موضوع القضية.

وكشفت التحقيقات عن اتهام بطرس غالي بأنه مموِّل رئيس وأداة ربط وتخزين لتشكيل عصابي يتاجر في الآثار المهربة.

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