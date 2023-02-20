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سيُنفذ فيه حكم الإعدام أبريل المقبل

سجين أمريكي يفقأ عينيه ويأكلهما

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
سجين أمريكي يفقأ عينيه ويأكلهما
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قام سجين أمريكي بفعل غريب من نوعه، حيث قام باقتلاع عينيه وفقئهما ولم يكتفِ بذلك بل قام أيضًا بأكلهما، وذلك في سبيل استجداء الرحمة من هيئة المحلفين لتجنب إعدامه في تكساس.

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ارتكاب جريمة بشعة

ويجادل محامو أندريه توماس، 21 عامًا، بأنه مريض عقلي، وبالتالي لا يمكن إعدامه، وهو حكم كان مقررًا في 5 أبريل، وذلك كعقوبة على قتل زوجته وابنتها البالغة 13 شهرًا وابنهما البالغ من العمر أربع سنوات، قبل أن يقتلع قلوب الطفلين من صدورهما.

ودخل توماس لاحقًا إلى مركز للشرطة، وأخبر الضباط أن الوحي أمره بارتكاب جرائم القتل وأنه يعتقد أن الثلاثة كانوا شياطين.

سجين أمريكي يفقأ عينيه ويأكلهما لسبب غريب

شخص واعٍ أم مريض عقلي؟

وأرعب ذلك الحادث مدينة شيرمان التي يبلغ عدد سكانها حوالي 45 ألف نسمة، وفي المحاكمة، رفض المحلفون دفاعه عن الجنون، بينما أصر المدعون على أنه يعلم أن سلوكه كان خاطئًا ثم تفاقمت حالته العقلية بتعاطي المخدرات.

وقع ذلك الحادث في عام 2004، ومنذ ذلك الوقت، أمضى الخمسة عشرة أعوام في وحدة بجنوب هيوستن يوضع فيها معظم السجناء المصابين بأمراض عقلية في الولاية.

سجين أمريكي يفقأ عينيه ويأكلهما لسبب غريب

ويقول محاموه إنه بدأ يسمع أصواتًا عندما كان يبلغ من العمر تسعة أعوام فقط، وأن محاولته الأولى للانتحار حدثت عندما كان في العاشرة من عمره، وازدادت الأوهام والهلوسة سوءًا مع تقدمه في السن، ولم تتمكن عائلته من مساعدته، بحسب صحيفة مترو البريطانية.

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