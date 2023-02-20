سجين أمريكي يفقأ عينيه ويأكلهما الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية السلمي: استضافتنا للأحداث الرياضية تُبرز معالم السعودية الشؤون الإسلامية تبدأ توظيف المتقدمين على وظائف الدعاة والمراقبين وظائف شاغرة بفروع العليان القابضة إعلان نتائج وظائف الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة الهلال يستهدف التأهل الآسيوي التاسع وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.4 مليارات ريال لقطات للدمار الواسع في البرازيل بسبب الأمطار والفيضانات
قام سجين أمريكي بفعل غريب من نوعه، حيث قام باقتلاع عينيه وفقئهما ولم يكتفِ بذلك بل قام أيضًا بأكلهما، وذلك في سبيل استجداء الرحمة من هيئة المحلفين لتجنب إعدامه في تكساس.
ويجادل محامو أندريه توماس، 21 عامًا، بأنه مريض عقلي، وبالتالي لا يمكن إعدامه، وهو حكم كان مقررًا في 5 أبريل، وذلك كعقوبة على قتل زوجته وابنتها البالغة 13 شهرًا وابنهما البالغ من العمر أربع سنوات، قبل أن يقتلع قلوب الطفلين من صدورهما.
ودخل توماس لاحقًا إلى مركز للشرطة، وأخبر الضباط أن الوحي أمره بارتكاب جرائم القتل وأنه يعتقد أن الثلاثة كانوا شياطين.
وأرعب ذلك الحادث مدينة شيرمان التي يبلغ عدد سكانها حوالي 45 ألف نسمة، وفي المحاكمة، رفض المحلفون دفاعه عن الجنون، بينما أصر المدعون على أنه يعلم أن سلوكه كان خاطئًا ثم تفاقمت حالته العقلية بتعاطي المخدرات.
وقع ذلك الحادث في عام 2004، ومنذ ذلك الوقت، أمضى الخمسة عشرة أعوام في وحدة بجنوب هيوستن يوضع فيها معظم السجناء المصابين بأمراض عقلية في الولاية.
ويقول محاموه إنه بدأ يسمع أصواتًا عندما كان يبلغ من العمر تسعة أعوام فقط، وأن محاولته الأولى للانتحار حدثت عندما كان في العاشرة من عمره، وازدادت الأوهام والهلوسة سوءًا مع تقدمه في السن، ولم تتمكن عائلته من مساعدته، بحسب صحيفة مترو البريطانية.