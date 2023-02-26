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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 7 مناطق

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ صباحاً
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 7 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وكذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, كما يتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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