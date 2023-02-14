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الحالة الثالثة عشرة منذ بداية شتاء هذا العام

سحب ممطرة على أجزاء من المدينة المنورة وأقصى شمال الرياض

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ صباحاً
سحب ممطرة على أجزاء من المدينة المنورة وأقصى شمال الرياض
المواطن - فريق التحرير

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نشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، لقطات لسحب ممطرة على أجزاء من المدينة وأقصى شمال الرياض مساء أمس.

وقال الحصيني في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: أكثروا عباد الله من الاستغفار لعل الله يرحمنا في السناب متابعة خاصة السحب الممطرة مساء الاثنين الساعة 11 على أجزاء من المدينة وأقصى شمال منطقة الرياض، وما بين حفر الباطن والصمان مقاطع من أمطار وسيول مساء الثلاثاء 22/ 7/ 1444هـ، مشيرًا إلى أن هذه الحالة الممطرة هي الثالثة عشرة منذ بداية شتاء هذا العام.

حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع الحصيني، حالة ممطرة على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والشرقية بدءًا من أمس الاثنين وتستمر عدة أيام.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وفرصة لهطول الثلوج، تسبق برياح مثيرة للغبار والأتربة يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض ملموس.

 

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