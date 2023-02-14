سحب ممطرة على أجزاء من المدينة المنورة وأقصى شمال الرياض

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نشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، لقطات لسحب ممطرة على أجزاء من المدينة وأقصى شمال الرياض مساء أمس.
أكثروا عباد الله من الاستغفار لعل الله يرحمنا
في السناب متابعة خاصة
السحب الممطرة مساء اليوم الاثنين الساعة "11"على أجزاء من المدينة واقصى شمال منطقة الرياض وما بين حفر الباطن والصمان
مقاطع من امطار وسيول مساء أمس الثلاثاء 1444/7/22هـ مقاطع من الواتس
#الحالة_الممطرة_الثالث_عشر pic.twitter.com/YBGr4euFWQقد يهمّك أيضاً
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) February 13, 2023
وقال الحصيني في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: أكثروا عباد الله من الاستغفار لعل الله يرحمنا في السناب متابعة خاصة السحب الممطرة مساء الاثنين الساعة 11 على أجزاء من المدينة وأقصى شمال منطقة الرياض، وما بين حفر الباطن والصمان مقاطع من أمطار وسيول مساء الثلاثاء 22/ 7/ 1444هـ، مشيرًا إلى أن هذه الحالة الممطرة هي الثالثة عشرة منذ بداية شتاء هذا العام.
وفي وقت سابق، توقع الحصيني، حالة ممطرة على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والشرقية بدءًا من أمس الاثنين وتستمر عدة أيام.
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وفرصة لهطول الثلوج، تسبق برياح مثيرة للغبار والأتربة يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض ملموس.