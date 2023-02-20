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برنامج لمدة 8 أسابيع

سدايا تدرب طلاب الماجستير على الذكاء الاصطناعي في أمريكا

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
سدايا تدرب طلاب الماجستير على الذكاء الاصطناعي في أمريكا
المواطن - واس

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نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” برنامجًا تدريبيًا في مجال الذكاء الاصطناعي، مخصص لطلاب وطالبات مرحلة الماجستير من مختلف جامعات المملكة وذلك لتلقي التدريب في مقر مركز IBM research triangle park في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 8 أسابيع.

مشاريع الذكاء الاصطناعي

ويهدف البرنامج الذي يأتي بناءً على مذكرة تفاهم تم توقيعها بين سدايا وشركة (IBM) إلى تدريب عدد من طلبة مرحلة الماجستير على مشاريع قائمة خاصة بالذكاء الاصطناعي، واختير كمرحلة أولى للبرنامج هذا العام 10 طلاب وطالبات جرى اختيارهم وفق معايير علمية دقيقة وذلك للعمل على تطوير مهاراتهم في مجال أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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ويسعى البرنامج إلى تدريب الطلاب على مشاريع مواكبة لتطلعات المملكة عامة في مجال الذكاء الاصطناعي وفتح آفاق جديدة لهم في هذا المجال التقني الحديث حيث سيستخدمون المهارات المكتسبة في مجال عملهم مستقبلاً، وسيعمل الطلاب والطالبات على إحدى المشروعات القائمة لدى شركة (IBM) المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي وذلك تحت إشراف خبراء من المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في (سدايا) ومن (IBM).

جهود سدايا

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود (سدايا) ممثلةً بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي لتعزيز المعرفة بمجال الذكاء الاصطناعي، ودعم وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال ضمن تعزيزها لمستهدفات رؤية السعودية 2030 ممثلة في برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يسعى إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً من خلال أدوات عدة منها تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف.

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