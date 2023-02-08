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عبر فعاليات ديب فيست لاستخدام الذكاء الاصطناعي

سدايا تنقل زوار ليب 23 لعالم يفوق الخيال

2023-02-08 الساعة 12:13
سدايا تنقل زوار ليب 23 لعالم يفوق الخيال
المواطن - واس

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انطلقت اليوم الدورة الأولى من فعالية “ديب فيست” التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” خلال أعمال مؤتمر “ليب23” تحت شعار “الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال”، وذلك لعرض مساعي الشركات في الارتقاء بطبيعة الحياة والعمل، مع التركيز على استخدامات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا النظيفة والميتافيرس، إلى جانب دور المرأة في مجال التكنولوجيا.

فعاليات ديب فيست

وأكد المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في سدايا الدكتور ماجد التويجري، في كلمة افتتاح فعالية “ديب فيست” أهمية هذه الفعالية في دعم المبادرات والمشروعات العلمية المتقدمة.

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واستقطبت الفعالية منذ انطلاقتها زوّار مؤتمر “ليب23” من مختلف الأعمار والجنسيات الذين شاهدوا مشاركات متنوعة قدمها نخبة من أبرز صنّاع التغيير وعلماء البيانات والمبتكرين ورواد الأعمال والأكاديميين وغيرهم من شركات التكنولوجيا الكبرى والمؤسسات والشركات الناشئة ورواد الأعمال التجارية المبتكرة، بمن فيهم عالم الروبوتات الشهير هيروشي إيشيجورو، الذي قدّم جلسةً ملهمة بعنوان “الأفتار ومجتمع المستقبل”.

وضمّت جلسات اليوم الأول لديب فيست جلسة بعنوان “الذكاء الاصطناعي الرمزي يقود التقدم نحو الذكاء العام الاصطناعي” مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة “سنجولاريتي نت فونديشن” الدكتور بنجامين جورتزل، ؛ وجلسة بعنوان “ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدية” مع مدير معهد الذكاء الاصطناعي العالمي لمجموعة “بوسطن كونسلتينج جروب” ليونيد جوكوف، ؛ إلى جانب جلسة بعنوان “كيف تلهم التكنولوجيا القوى العاملة المستقبلية” مع مدير العمليات التشغيلية والرئيس التنفيذي لدى “تونومس فنتشر ستوديو” بيفرلي رايدر.

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