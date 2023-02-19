ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة غير صحيحة وسطوا على محل في الرياض

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على 3 أشخاص؛ لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على محل تجاري.
تحت تهديد السلاح
وفي التفاصيل، قال الأمن العام في تغريدة على موقع تويتر: إن دوريات الأمن بمنطقة الرياض، قبضت بالتنسيق مع دوريات الأمن بمنطقة الحدود الشمالية على 3 مواطنين، لانتحالهم صفة غير صحيحة، والسطو على محل تجاري في مدينة الرياض تحت تهديد السلاح، والهروب من الموقع.
وأشار الأمن العام إلى أنه ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الحادثة، وطلقات نارية، وسلاح أبيض وأجهزة هواتف متنقلة.
ولفت الأمن إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.