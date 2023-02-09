سعوديات يتطوعن في الحملة الإغاثية لمتضرري الزلزال

يشارك العنصر النسائي في الحملة الإغاثية المتجهة من المملكة، لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

سعوديات يشاركن بالحملة

وصلت صباح اليوم أول طائرة لحملة الإغاثة السعودية إلى مطار أضنة في تركيا، للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال المدمر، إذ ضمت عدداً من الفرق الطبية والتطوعية، وفرقاً من الدفاع المدني، وتأتي مشاركة العنصر النسائي في الحملة ضمن تأكيدات القيادة وحرص الهلال الأحمر على إظهار دور المرأة بالعمل التطوعي.

وأكد متحدث مركز الملك سلمان دكتور سامر الجطيلي لـ الإخبارية، أن بقية طائرات الجسر الجوي ستصل خلال الساعات المقبلة وسيتم أولاً التركيز على مرحلة الإغاثة العاجلة للجرحى. وكانت أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمتضرري المناطق المنكوبة من زلزال سوريا وتركيا، انطلقت اليوم من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

الجسر الجوي

وحملت طلائع الجسر الجوي السعودي إلى مطار أضنة التركي 4 طائرات تحمل فرق إسعاف وإنقاذ متخصصة. كذلك انطلقت طائرتان سعوديتان إلى تركيا تحملان مساعدات طبية وإغاثية. وجاء ذلك بعدما أطلق المركز، الحملة الشعبية لجمع التبرعات عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وقال نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر فهد الحجاج، في تصريحات لـ الإخبارية: نستعد للمغادرة إلى تركيا لتنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس الحكومة بتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. وأضاف: “سنقدم خدمات طبية متكاملة لكافة المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة”.

جهود مركز الملك سلمان

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيع، مشاركة المركز مع جهات سعودية لإغاثة المتضررين من الزلزال، مشيرًا إلى أن التبرعات وصلت إلى أكثر من 13 مليون ريال سعودي قبل إطلاق الحملة الشعبية أمس الأربعاء.

كما أعلن عن تدشين جسر جوي لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا جراء الزلزال، لافتًا إلى التركيز على الإغاثة الصحية والغذائية.