سعود عبدالحميد يتفوق على الكبار بمونديال الأندية

واصل النجم سعود عبدالحميد تألقه في المحافل الدولية، وخطف الأنظار مع الهلال ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، ليُساهم في حصوله على الميدالية الفضية.

الهلال وصيف العالم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نجح في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، ليصطدم بريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 5/3، ليحصد المركز الثاني، ويتوج بالميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه.

تألق سعود عبدالحميد

وتفاعلت الجماهير مع التألق اللافت لسعود عبدالحميد في كأس العالم للأندية، ليصبح اسم اللاعب الهلالي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد.

وقال الناقد الرياضي عادل عصام الدين: “بعيدًا عن العاطفة أو المبالغة، سعود عبدالحميد ظهير متمكن بارع قادر على الظهور والتألق باللعب في صفوف أكبر أندية العالم.. تبارك الله”.

وكتب الإعلامي الرياضي طارق النوفل: “سعود عبدالحميد متفوق على نفسه.. أداء كبير من نجم عظيم”، وعلق مقرن السميري قائلًا: “سعود .. عنوان للمرجلة والتطور”.

وعلق نجم الهلال السابق، فيصل أبو اثنين قائلًا: “ما يقدمه البطل سعود في هذه المباراة وهذه البطولة بشكل عام في نهائي كأس العالم للأندية مستوى يفوق الخيال وروح كبيرة وثقة عالية”.

وواصل حديثه عن سعود، قائلًا: “سعود يواجه أخطر جناح في العالم ويقلل من خطورته ويهاجم ويدافع ويصنع الأهداف يجعله أفضل ظهير عربي وآسيوي.. ما شاء الله تبارك الله”.