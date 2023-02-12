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ساهم في تتويج الهلال بالميدالية الفضية

سعود عبدالحميد يتفوق على الكبار بمونديال الأندية

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
سعود عبدالحميد يتفوق على الكبار بمونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم سعود عبدالحميد تألقه في المحافل الدولية، وخطف الأنظار مع الهلال ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، ليُساهم في حصوله على الميدالية الفضية.

الهلال وصيف العالم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال  نجح في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، ليصطدم بريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 5/3، ليحصد المركز الثاني، ويتوج بالميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه.

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لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تألق سعود عبدالحميد

وتفاعلت الجماهير مع التألق اللافت لسعود عبدالحميد في كأس العالم للأندية، ليصبح اسم اللاعب الهلالي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد.

سعود عبدالحميد
سعود – المصدر @Alhilal_FC

وقال الناقد الرياضي عادل عصام الدين: “بعيدًا عن العاطفة أو المبالغة، سعود عبدالحميد ظهير متمكن بارع قادر على الظهور والتألق باللعب في صفوف أكبر أندية العالم.. تبارك الله”.

وكتب الإعلامي الرياضي طارق النوفل: “سعود عبدالحميد متفوق على نفسه.. أداء كبير من نجم عظيم”، وعلق مقرن السميري قائلًا: “سعود .. عنوان للمرجلة والتطور”.

سعود عبدالحميد
سعود – المصدر @Alhilal_FC

وعلق نجم الهلال السابق، فيصل أبو اثنين قائلًا: “ما يقدمه البطل سعود في هذه المباراة وهذه البطولة بشكل عام في نهائي كأس العالم للأندية مستوى يفوق الخيال وروح كبيرة وثقة عالية”.

وواصل حديثه عن سعود، قائلًا: “سعود يواجه أخطر جناح في العالم ويقلل من خطورته ويهاجم ويدافع ويصنع الأهداف يجعله أفضل ظهير عربي وآسيوي.. ما شاء الله تبارك الله”.

سعود عبدالحميد
سعود – المصدر @Alhilal_FC

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