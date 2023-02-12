سعود كريري: كنا نتمنى إهداء الميدالية الذهبية لـ الوليد بن طلال

قال سعود كريري مدير كرة القدم في نادي الهلال إن لاعبي أزرق الرياض حاولوا الفوز بلقب كأس العالم للأندية والحصول على الميدالية الذهبية تقديرًا لدعم الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف الذهبي في النادي.

رسالة إلى جماهير الهلال

وتحدث كريري في تصريحات إعلامية لـ قناة SSC قائلًا: ” نود تهنئة القيادة بهذا الإنجاز الكبير ونوجه الشكر بسبب دعمهم غير المحدود، وأيضًا أُهنئ لاعبي الهلال ومجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري والجماهير بهذا الإنجاز”.

وأضاف كريري: ” نعاتب جماهير الهلال لأنهم لم يحضروا بعض مباريات الفريق في الرياض قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في المونديال، ونحن نقدر تمامًا عتابهم لنا لأن الأداء لم يكن في أفضل أحواله، لكننا كنا نعاني من فترة المنع من القيد لمرتين بجانب غياب اللاعبين للإصابات سواء بالمشاركة مع المنتخب السعودي بمونديال قطر أو لسبب آخر”.

وتابع: ” لاعبو الهلال يشعرون بـ ” الغصة” لعدم فوزهم بلقب كأس العالم للأندية وكنا نريد الفوز باللقب وإهداء الميدالية الذهبية لـ الأمير الوليد بن طلال بسبب دعمه غير المحدود للفريق”.

واختتم سعود كريري تصريحاته قائلًا: “لقد أغلقنا صفحة مونديال الأندية، يجب علينا التركيز فيما هو مقبل”.

مكافأة الوليد بن طلال

يذكر أن الأمير الوليد بن طلال كان أعلن عن تقديم 100 مليون ريال للاعبي الفريق الأول بالهلال بعد حصولهم على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية.

وغرد قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” مبروك لوالدي الملك سلمان بن عبدالعزيز ومبروك لأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبروك لـ الهلال وللشعب السعودي، رفع علم الأزرق عاليًا، وصيف كأس العالم للأندية، ومني مكافأة إضافية ليصل المجموع إلى 100 مليون ريال سعودي”.