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سعيد الربيعي يتحسر بعد مباراة الدحيل ضد الشباب

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
سعيد الربيعي يتحسر بعد مباراة الدحيل ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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علق اللاعب سعيد الربيعي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، على إقصاء فريقه من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوز الدحيل ضد الشباب بنتيجة 2/ 1 مساء اليوم في دور ربع النهائي من عمر المسابقة.

الشباب أهدر الفرص

وقال الربيعي في تصريحات إعلامية بعد مباراة الدحيل ضد الشباب: “لم نكن موفقين اليوم، وأضعنا الكثير من الفرص، هذا هو حال المباريات من لم يسجل يستقبل الأهداف”.

وأضاف: “كنا سنستحق التأهل لو نجحنا في استغلال الفرص التي سنحت لنا”.

الدحيل ضد الشباب - سعيد الربيعي

الدحيل ضد الشباب

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الدحيل هدفين عبر مهاجمه الكيني أولونجا في الدقيقتين الـ77 والـ85، ثم نجح سعيد الربيعي في تقليص الفارق لليث محرزًا الهدف الأول في الدقيقة التسعين.

وسيواجه الدحيل الفائز من مباراة الهلال وفولاد الإيراني في دور نصف النهائي مساء الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن جماهير الشباب، كانت هاجمت اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا بعد الخسارة أمام الدحيل القطري، حيث طالبت إدارة خالد البلطان بالاستغناء عنه.

وحمّلت جماهير الليث، نتيجة مباراة الشباب والدحيل إلى اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الليث حيث انتقدوه بسبب قراراته البطيئة في أرضية الملعب إضافة إلى ما وصفوه بتقاعسه في اللعب بصورة جيدة لمصلحة الفريق.

ويحتل نادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، متساويًا مع كل من ناديي النصر والاتحاد.

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