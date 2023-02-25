سفارة المملكة بالكويت تحذر المواطنين: مخالفات تستوجب حجز المركبات

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حذّرت سفارة المملكة لدى الكويت، اليوم السبت، المواطنين من وضع أعلام على المركبات تحمل شعارات أو عبارات قبلية أو طائفية.
وقالت سفارة المملكة بالكويت، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تود السفارة التنويه للمواطنين الكرام، بأن الأنظمة في دولة الكويت الشقيقة تنص على مخالفة وحجز أي مركبة تحمل أعلام دول أخرى، أو أي أعلام قبلية أو طائفية أو شعارات تدل على فئة أو جماعة أو أي كتابات أو ملصقات غير رسمية أو زوائد إضافية على الجزء الخارجي لجسم المركبة.. وعلى ذلك جرى التنويه”.
يذكر أن وزارة الداخلية في الكويت، حذرت من مخالفة وحجز المركبات التي تحمل أعلام دول أخرى أو أي أعلام قبلية أو طائفية أو شعارات تدل على فئة أو جماعة أو أي كتابات أو ملصقات غير رسمية أو زوائد إضافية على الجزء الخارجي لجسم المركبة.
وتابعت وزارة الداخلية بالكويت، أن ذلك يأتي طبقاً للمادة 207 والمادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
تود السفارة التنويه للمواطنين الكرام،بأن الأنظمة في دولة الكويت الشقيقة تنص على مخالفة وحجز أي مركبة تحمل أعلام دول أخرى،أو أي أعلام قبلية أو طائفية أو شعارات تدل على فئة أو جماعة أو أي كتابات أو ملصقات غير رسمية أو زوائد إضافية على الجزء الخارجي لجسم المركبة.وعلى ذلك جرى التنويه https://t.co/PyjjWwuvzB
— السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) February 24, 2023