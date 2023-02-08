سفارة المملكة بتركيا تباشر إجلاء مواطنيها من المناطق المنكوبة

وكانت سفارة المملكة في تركيا، أكدت في أول أيام الزلزال، أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في جنوب تركيا، وأنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، مهيبة بالموجودين في تلك المناطق، اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن.

أصدرت سفارة المملكة في أنقرة، مساء أمس الثلاثاء، تنبيهًا جديدًا للمواطنين الموجودين في المناطق المنكوبة بالجمهورية التركية، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر أمس الاثنين.