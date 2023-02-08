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فريق عمل في مدينة أضنة

سفارة المملكة بتركيا تباشر إجلاء مواطنيها من المناطق المنكوبة

2023-02-08 الساعة 11:28
سفارة المملكة بتركيا تباشر إجلاء مواطنيها من المناطق المنكوبة
المواطن - فريق التحرير

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قالت السفارة السعودية في تركيا إنها تتابع إجراءات إجلاء المواطنين الموجودين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الاثنين الماضي.

إجلاء المواطنين

وقالت السفارة، في بيان لها عبر تويتر: ترأس القائم بالأعمال بالسفارة السعودية في أنقرة محمد الحربي، فريق عمل في مدينة أضنة؛ لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين الموجودين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال.

وأعربت السفارة عن أملها من الموجودين في تلك المناطق، سرعة الاتصال على الرقم المخصص لذلك على مدار الساعة 00905495646655.

تنبيه للمواطنين

وكانت سفارة المملكة في تركيا، أكدت في أول أيام الزلزال، أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في جنوب تركيا، وأنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، مهيبة بالموجودين في تلك المناطق، اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن.

أصدرت سفارة المملكة في أنقرة، مساء أمس الثلاثاء، تنبيهًا جديدًا للمواطنين الموجودين في المناطق المنكوبة بالجمهورية التركية، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر أمس الاثنين.

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