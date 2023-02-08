سفارة المملكة بتركيا تباشر إجلاء مواطنيها من المناطق المنكوبة السعودية للخدمات الأرضية تعلن برنامج التدريب التعاوني لعام 2023 توقعات بموجة برد على عدة مناطق من اليوم إلى الجمعة خبراء: الزلزال حرك تركيا نحو الغرب بمقدار 3 أمتار لحظة مؤثرة لطفل يرتشف الماء تحت ركام أسمنتي اختطاف طائرة إندونيسية وطلب غريب من خاطفيها نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة جامعة الأميرة نورة تنظم أنشطة توعوية مهنية وصحية مايكروسوفت تتحدى جوجل وتعزز محرك بحثها إجراءات لحماية المرضى من الجرعات الإشعاعية الزائدة
قالت السفارة السعودية في تركيا إنها تتابع إجراءات إجلاء المواطنين الموجودين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الاثنين الماضي.
سعادة القائم بالأعمال بالسفارة بأنقرة الأستاذ محمد الحربي على رأس فريق عمل في مدينة أضنة لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين المتواجدين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال
وتأمل السفارة من المتواجدين في تلك المناطق سرعة الاتصال على الرقم المخصص لذلك على مدار الساعة 00905495646655 pic.twitter.com/UTbVC6k0VGقد يهمّك أيضاً
— Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) February 7, 2023
وقالت السفارة، في بيان لها عبر تويتر: ترأس القائم بالأعمال بالسفارة السعودية في أنقرة محمد الحربي، فريق عمل في مدينة أضنة؛ لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين الموجودين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال.
وأعربت السفارة عن أملها من الموجودين في تلك المناطق، سرعة الاتصال على الرقم المخصص لذلك على مدار الساعة 00905495646655.
وكانت سفارة المملكة في تركيا، أكدت في أول أيام الزلزال، أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في جنوب تركيا، وأنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، مهيبة بالموجودين في تلك المناطق، اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن.
أصدرت سفارة المملكة في أنقرة، مساء أمس الثلاثاء، تنبيهًا جديدًا للمواطنين الموجودين في المناطق المنكوبة بالجمهورية التركية، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر أمس الاثنين.