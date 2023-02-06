سفارة المملكة في تركيا: لم نتلق أي بلاغات عن وجود سعوديين في منطقة الزلزال

المملكة تعرب عن تضامنها وتعازيها لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال خالد الزعاق: الهزات الارتدادية أخطر من الزلزال نفسه اشتراط شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة وقوع إصابات في انقلاب حافلة سياحية بمصر انطلاق مؤتمر “ليب” التقني الدولي بالرياض بشعار نحو آفاق جديدة قوة السوق السعودي تدفع أوراكل لاستثمار 1.5 مليار دولار الإطاحة بمواطن هيأ موقعاً لتفكيك المركبات وضبط 11 سيارة مسروقة إنقاذ حياة طفلين تعرضا لاختناق بسبب حريق في الجوف الأكاديمية الوطنية البحرية تعلن عن فرص للتدريب بمسمى “قبطان سفينة” إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في جدة
طمأنت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا الجميع بعد زلزال تركيا المدمر الذي أودى بحياة العشرات، مؤكدة أنها لم تتلق أي بلاغات من المواطنين في منطقة الزلزال.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، إنه إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر الاثنين ٦ فبراير 20232، فإن السفارة في أنقرة تنوه بأنها لم تتلقّ حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في تلك المنطقة.
وأكدت السفارة أنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.
وأهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في منطقة الزلزال باتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن.