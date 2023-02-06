سفارة المملكة في تركيا: لم نتلق أي بلاغات عن وجود سعوديين في منطقة الزلزال

طمأنت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا الجميع بعد زلزال تركيا المدمر الذي أودى بحياة العشرات، مؤكدة أنها لم تتلق أي بلاغات من المواطنين في منطقة الزلزال.

زلزال تركيا المدمر

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، إنه إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر الاثنين ٦ فبراير 20232، فإن السفارة في أنقرة تنوه بأنها لم تتلقّ حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في تلك المنطقة.

توخي الحيطة والحذر

وأكدت السفارة أنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.

وأهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في منطقة الزلزال باتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن.