سفارة المملكة للمواطنين في نيوزيلندا: احذروا إعصار غابرييل

مطارات الرياض تنفذ فرضية حادثة انحراف طائرة بمطار الملك خالد السديس لمنسوبي تراؤف: ليس بوطننا أيتام فوالدكم سلمان يشد أزره ولي العهد الصين: بالونات أمريكية حلقت فوقنا أكثر من 10 مرات استدعاء 410 أجهزة تلفزيون LG بسبب خلل فني 84 مليار دولار حصيلة أولية لخسائر زلزال تركيا مرصد المجمعة يوضح ظروف رصد هلال شعبان المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في أوكرانيا أمانة محافظة جدة تعلن أسماء 97 متقدماً ومتقدمة لوظائفها 2286 مستفيداً من خدمات العيادة البحثية في جامعة الأميرة نورة احتفال لإذاعات MBC في بث مباشر ومشترك مع قنوات إذاعية أخرى
أصدرت سفارة المملكة في نيوزيلندا تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها نيوزيلندا.
وقالت السفارة في تغريدة عبر “تويتر”، إن السلطات النيوزيلندية أعلنت وصول الإعصار CycloneGabrielle اليوم الاثنين حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تصل سرعتها 160 كم/ساعة على الجزيرة الشمالية يرجى توخي الحيطة والحذر.
وأبلغت السلطات في نيوزيلندا المواطنين أنهم سيحصلون على إمدادات غذائية تكفي ثلاثة أيام في حالة إذا ما حوصروا في منازلهم.