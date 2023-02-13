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توقعات بأمطار غزيرة ورياح قوية بسرعة 160كم/ساعة

سفارة المملكة للمواطنين في نيوزيلندا: احذروا إعصار غابرييل

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
سفارة المملكة للمواطنين في نيوزيلندا: احذروا إعصار غابرييل
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت سفارة المملكة في نيوزيلندا تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها نيوزيلندا.

تحذير من الإعصار

وقالت السفارة في تغريدة عبر “تويتر”، إن السلطات النيوزيلندية أعلنت وصول الإعصار CycloneGabrielle اليوم الاثنين حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تصل سرعتها 160 كم/ساعة على الجزيرة الشمالية يرجى توخي الحيطة والحذر.

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إمدادات غذائية

وأبلغت السلطات في نيوزيلندا المواطنين أنهم سيحصلون على إمدادات غذائية تكفي ثلاثة أيام في حالة إذا ما حوصروا في منازلهم.

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