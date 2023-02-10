سفير البرتغال لمن لديه صورة خاطئة عن السعودية: اذهب لها واكتشف بنفسك

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عبر سفير البرتغال لدى المملكة، نونو ماتياس، عن إعجابه برؤية 2030؛ وذلك لتأثيرها الإيجابي والقوي داخل المجتمع السعودي، وهي خطة تحول فريدة لانفتاح السعودية أمام العالم، مبديًا رغبة البرتغال في أن تكون جزءًا من تلك الخطة.
وأشاد السفير البرتغالي بمدى قوة الحياة الاجتماعية والثقافية في الرياض وحبهم للضيافة والترحيب، وما تلمسه منهم أثناء عيشه بالعاصمة، كما لاقت المناطق والأشياء الأثرية القديمة اهتمام السفير خلال جولته بالرياض.
وأوضح السفير البرتغالي أنه كان يحمل صورة خاطئة تجاه المملكة، وثبت عكس ذلك حينما اتصل به أحد السفراء السابقين، وقال له: لا تصدق ذلك السعودية رائعة، فيما قرر العمل فيها واكتشف جمالها الطبيعي ومخزونها التاريخي والثقافي وقال حينها كلمة لمن يحمل صورة خاطئة: حقًّا هي ليست كما تتوقعون بل أجمل من ذلك بكثير.
وأكد السفير نونو ماتياس أن من المجالات التي بإمكان البرتغال الاستفادة منها مع السعودية هي مجالات الطاقة المتجددة، وهو قطاع له أهمية كبيرة وأن هناك الكثير مما يمكن للبرتغال أن تقدمه وتعمل فيه مع السعودية في ذلك المجال.