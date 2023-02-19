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بعد اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

سفير روسي: واشنطن تحاول شيطنة موسكو

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
سفير روسي: واشنطن تحاول شيطنة موسكو
المواطن - فريق التحرير

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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إن واشنطن تحاول شيطنة موسكو وتأجيج الأزمة في أوكرانيا عن طريق اتهام روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

جرائم ضد الإنسانية

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أمس السبت، إن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت رسميًا إلى أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمر منذ ما يقرب من عام.

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وكتب السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، في بيان على حساب السفارة الروسية عبر تلغرام “إننا نعتبر مثل هذه التلميحات محاولة غير مسبوقة لشيطنة روسيا في إطار الحرب الهجينة التي تُشن ضدنا”.

تأجيج الأزمة الأوكرانية

وتابع: “ما من شك في أن الغرض من مثل هذه الهجمات من قبل واشنطن هو تبرير أفعالها لتأجيج الأزمة الأوكرانية”، وفقًا لرويترز.

وتقول الحكومة الأمريكية إن منظمات تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وثقت أكثر من 30 ألف جريمة حرب منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم يحققون في قصف لمدينة باخموت يوم الخميس باعتباره جريمة حرب محتملة.

ذكرى اندلاع الحرب

وتقول لجنة التحقيق المدعومة من الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا إنها رصدت وقوع جرائم حرب لكنها لم تخلص بعد إن كانت تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

وتحل يوم الجمعة المقبل ذكرى مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية بهدف نزع سلاح أوكرانيا وتحريرها من النازية.

 

 

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