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سفير نيبال: يمكننا تبادل الخبرات في السياحة والكهرباء مع السعودية

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
سفير نيبال: يمكننا تبادل الخبرات في السياحة والكهرباء مع السعودية
المواطن - فريق التحرير

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قال سفير جمهورية نيبال لدى المملكة السيد نافاراج سوبيدي، إن علاقات البلدين امتدت لحوالي 45 سنة، إذ تأسست العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1978م.

وأوضح سفير نيبال لدى المملكة خلال لقائه في برنامج الدبلوماسي على قناة السعودية، أن الدولتين تمتلكان موارد من التنوع الحيوي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الفرص المشتركة حول السياحة وفي قطاع الكهرباء المائية، وقطاع المساحات الزراعية الضخمة، ويمكن تبادل الخبرات في هذه المجالات، مما يعود بالنفع على البلدين.

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مواقف لا تنسى

وفي مداخلة مع د.عبدالله العسّاف أستاذ الإعلام السياسي حيث أوضح فيها على عمق العلاقة بين البلدين وأن العلاقات النيباليه السعودية تشهد تطورًا مهمًا وكل عام تشهد حدثًا يزيدها قوة وتقارب بين البلدين، وقد أستذكر موقفًا في عام ٢٠١٥ حيث كان موقف المملكة مع جمهورية نيبال كبيرًا جدًا، عندما أُصيبت بزلزال كان هناك فريق إغاثة جوي من حكومة المملكة يحمل الأدويه والكساء والغذاء.

تعزيز العلاقات الثنائية

وأضاف السفير سوبيدي لدى المملكة، أن هناك عددًا كبيرًا من الجالية النيبالية وقد يبلغ تعداد الجالية ٤٠٠ ألف مواطن نيبالي يعملون في المملكة، وقد ساهموا في تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهم يعملون في قطاعات مختلفة فبعضهم من المعلمين والأطباء ومهن كثيرة أخرى، كما أن الجالية النيبالية على دراية كاملة بالعادات والتقاليد والثقافة العامة في السعودية، وأتفقوا على مدى وسهولة التكيف والعيش فيها على الرغم من إختلاف اللغات عند التواصل الا ان هذه لم تكن مشكلة كبيره عند البعض.

وعبّر سفير نيبال عن إعجابة بمدينة الدمام والقصيم حيث يعمل فيهما عدد كبير من النيبالين في مختلف المهن وتم عقد اجتماع مع الرابطة النيبالية غير المقيمة وكانت تجربة إيجابية بالنسبة للسفير وقام بزيارة عدة مناطق واستمتع كثيرًا على شواطئ الجبيل والدمام.

 

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