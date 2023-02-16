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في الدوري الإنجليزي

سقوط آرسنال ضد مان سيتي بثلاثية ويفقد الصدارة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
سقوط آرسنال ضد مان سيتي بثلاثية ويفقد الصدارة
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة آرسنال ضد مان سيتي، مساء الأربعاء، بفوز مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

آرسنال ضد مان سيتي

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل فريق مانشستر سيتي الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر البلجيكي كيفن دي بروين بعد تمريرة خاطئة من اللاعب الياباني تومياسو لاعب آرسنال في الدقيقة الـ25.

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وعند حلول الدقيقة الـ42، سجل اللاعب بوكايو ساكا هدف التعادل لـ آرسنال من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، استمرت أخطاء دفاع نادي آرسنال، لينجح اللاعب جاك جريليش في إحراز الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ73 بعدما ارتطمت الكرة باللاعب تومياسو.

ثم ومن تمريرة متقنة من اللاعب كيفن دي بروين، سجل النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ82.

آرسنال ضد مان سيتي

السيتي يستعيد الصدارة

وانتهت مباراة آرسنال ضد مان سيتي، بفوز مانشستر سيتي بثلاثية لهدف، ليُصبح رصيد السيتي 51 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 51 نقطة في المركز الثاني.

وجاء تشكيل آرسنال صاحب الأرض مكونًا من: “رامسديل في حراسة المرمى، تومياسو، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو، جورجينيو، تشاكاـ أوديجارد، ساكا، مارتينيلي، نيكيتاه.

أما تشكيل مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة امرمى، ووكر، روبين دياز، ناثان آكي، رودريجو، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جوندوجان، رياض محرز، جريليش، هالاند”.

آرسنال ضد مان سيتي

 

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