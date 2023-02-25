زعيم كوريا الشمالية يعاقب مشاهدي أفلام هوليوود سقوط طائرة تدريب مصرية ونجاة قائدها علاء مقلد رئيسًا للزمالك خلفًا لـ مرتضى منصور جهود رجال الأمن متواصلة على مدار الساعة في احتفالات يوم التأسيس لحظة وقوع انفجار مروع خلال سباق في الكاميرون تشكيلات جوية رائعة لفريق الصقور السعودية بسماء الكويت السفارة في اليابان: لا إصابات بين المواطنين بعد زلزال هوكايدو الباطن يُحقق أول فوز له بـ دوري روشن على حساب الاتفاق مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات أهداف ليفاندوفسكي تُكلف برشلونة!
أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، سقوط طائرة تدريب بسبب عطل فني ونجاة قائدها دون إصابات.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، على حسابه بموقع “تويتر” إنه “في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية اليوم السبت الموافق 25 / 2 / 2023 حدث عطل فني بطائرة تدريب ما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات”.
وأضاف المتحدث أن اتخاذ الإجراءات اللازمة جارٍ بمعرفة الجهات المختصة.