سقوط طائرة تدريب مصرية ونجاة قائدها

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، سقوط طائرة تدريب بسبب عطل فني ونجاة قائدها دون إصابات.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، على حسابه بموقع “تويتر” إنه “في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية اليوم السبت الموافق 25 / 2 / 2023 حدث عطل فني بطائرة تدريب ما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات”.

وأضاف المتحدث أن اتخاذ الإجراءات اللازمة جارٍ بمعرفة الجهات المختصة.