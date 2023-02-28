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كانت على بعد 10 أمتار فقط من محطة غاز

إسقاط طائرة بدون طيار قرب موسكو

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
إسقاط طائرة بدون طيار قرب موسكو
المواطن- فريق التحرير

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قالت وزارة الطوارئ في روسيا، إن طائرة درون قد سقطت قرب محطة لتوزيع الغاز، في مدينة كولومنا، بالقرب من موسكو، مؤكدة على أنه لم تقع أية أضرار أو إصابات بين المواطنين، منوهة بأنه لم يعرف حتى اللحظة مصدر المسيرة، ومن الجهة المسؤولة عنها.

وقعت على بعد 10 أمتار من محطة غاز

وأشارت الوزارة، إلى أنه عثر على المسيّرة على بعد 10 أمتار من سياج محطة توزيع الغاز في مدينة كولومنا، وأن القوات الخاصة متواجدة في مكان الحادث.

وذكر محافظ مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، أن مسيرة سقطت بالقرب من قرية غوباستوفو في مدينة كولومنا، مشيرًا إلى احتمال استهدافها للبنية التحتية المدنية.

وأوضح أن المسيرة سقطت قريبًا من محطة لتوزيع الغاز بالقرب من قرية غوباستوفو في مدينة كولومنا، إلا أنها لم تصب شيئًا.

ومن جانبها أفادت وزارة الطاقة في مقاطعة موسكو، بأن شبكات توزيع الغاز تعمل بشكل طبيعي في مدينة كولومنا، عقب سقوط المسيرة في المنطقة، مشيرة إلى أنه لم يسجل وقوع أية أضرار.

سقوط 3 مسيرات أوكرانية في بيلغورود الروسية

وفي الوقت نفسه، سقطت ثلاث مسيرات أوكرانية في شوارع مدينة بيلغورود الروسية، ما ألحق بعض الأضرار بنوافذ المنازل والسيارات في تلك المناطق.

وأفاد محافظ منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بأن فرق الطوارئ، والقوات الروسية الخاصة تتعاملان مع الحادث، مضيفًا أنه أصدر تعليماته لرئيس بلدية بيلغورود، فالنتين ديميدوف، بالتوجه إلى مكان سقوط المسيرات للاطمئنان على الأوضاع.

ومن جانبه، أفاد رئيس بلدية بيلغورود، فالنتين ديميدوف، بأنه وصل إلى مكان سقوط إحدى المسيرات، موضحًا أنها اصطدمت بنافذة إحدى الشقق السكنية، مضيفًا أنه لم تقع أية إصابات بين المواطنين، وأنه تم نقلهم إلى مكان آمن، وسيتم توفير إقامة فندقية لهم لحين إصلاح الأضرار.

وأشار إلى أن القوات الروسية الخاصة قامت بتطويق المكان، لضمان حمايته من أية هجمات محتملة.

سقوط طائرة درون بالقرب من موسكو

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