Icon

الخطيب: بمثل الطفل الأنصاري مستقبل السياحة السعودية بخير Icon الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة Icon أول طوابع تحمل صورة الملك تشارلز Icon سماحة المفتي يدعو للمشاركة بحملة إغاثة الشعبين السوري والتركي Icon الربيعة: تدشين جسر جوي لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا Icon 11 ألف قتيل حصيلة جديدة مفزعة لزلزال تركيا المدمر Icon سالم الدوسري لا يتوقف عن كتابة التاريخ Icon صعود عصر الروبوتات السعودية والذكاء الاصطناعي برعاية ليب 23 Icon الطائي يُخصص دخل مباراة الاتفاق لصالح ضحايا الزلزال Icon انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة ساهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لم ينتج عن الحادث أي وفيات

سقوط مركبة واحتراقها داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع

2023-02-08 الساعة 11:57
سقوط مركبة واحتراقها داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر قطار الحرمين السريع، اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً بشأن حادثة سقوط مركبة داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع.

وأوضح البيان أنه عند حوالي الساعة الثانية صباحاً من اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بمحافظة جدة نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأهلي المصري يضرب موعدًا مع ريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية

Img

فك أحراز أكبر ضبطية حبوب مخدرة بتاريخ الكويت

نقل المصابين لتلقي العلاج

وأضاف البيان أنه لم ينتج عن ذلك وفيات ولله الحمد، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة .

حصر الأضرار ومباشرة العمل

وتابع البيان، أنه تم على الفور، الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...
السعودية اليوم

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...

السعودية اليوم
نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...
غرائب

نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...

غرائب
فشل أول مهمة فضائية بريطانية
تكنولوجيا

فشل أول مهمة فضائية بريطانية

تكنولوجيا
نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...
الرياضة

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...

الرياضة
لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران
العالم

لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران

العالم
الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...
السعودية اليوم

الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...

السعودية اليوم
مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...
السعودية اليوم

مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...

السعودية اليوم
إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة
السعودية اليوم

إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة

السعودية اليوم