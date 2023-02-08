سقوط مركبة واحتراقها داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع

الخطيب: بمثل الطفل الأنصاري مستقبل السياحة السعودية بخير الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة أول طوابع تحمل صورة الملك تشارلز سماحة المفتي يدعو للمشاركة بحملة إغاثة الشعبين السوري والتركي الربيعة: تدشين جسر جوي لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا 11 ألف قتيل حصيلة جديدة مفزعة لزلزال تركيا المدمر سالم الدوسري لا يتوقف عن كتابة التاريخ صعود عصر الروبوتات السعودية والذكاء الاصطناعي برعاية ليب 23 الطائي يُخصص دخل مباراة الاتفاق لصالح ضحايا الزلزال انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة ساهم
أصدر قطار الحرمين السريع، اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً بشأن حادثة سقوط مركبة داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع.
وأوضح البيان أنه عند حوالي الساعة الثانية صباحاً من اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بمحافظة جدة نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها.
وأضاف البيان أنه لم ينتج عن ذلك وفيات ولله الحمد، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة .
وتابع البيان، أنه تم على الفور، الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات”.