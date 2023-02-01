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إصابة 8 حالات في مركز عمان للمعارض

سقوط مروع لإحدى ألعاب الأطفال بسلطنة عمان

2023-02-01 الساعة 3:13
سقوط مروع لإحدى ألعاب الأطفال بسلطنة عمان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط لعبة أطفال ضمن مهرجان “ليالي مسقط” بسلطنة عمان، ما أسفر عن سقوط العديد من الإصابات، ما أثار حزن رواد موقع “تويتر”.

وعليه، أصدرت بلدية مسقط بيانًا توضح فيه تفاصيل الواقعة، معربة عن أسفها لما وقع جراء حدوث خلل فني في أحد الألعاب في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات، موضحة أنه تم فتح تحقيق في الواقعة وتقييم الأضرار واتخاذ الاجراءات اللازمة.

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كما نوهت البلدية بأن يرجى استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات، مشددة على حرصها البالغ على سلامة الجميع كبارًا وصغارًا وجديتها في اتباع جميع المعايير المعتمدة.

8 حالات مصابة

وأكدت أنه لا توجد إصابات بليغة بين الأطفال، مبينة أن الجهات الطبية قامت بمعاينة الإصابات والأضرار، حيث تم تحويل 6 حالات للجهات الطبية.

وفي بيان جديد، أوضحت بلدية مسقط أن عدد الحالات المتأثرة جراء الواقعة 8 حالات، حيث عاد أغلبهم إلى منازلهم بعد تلقي العلاج في المستشفيات.

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