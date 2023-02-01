سواحل عسير وجهة جذب للاستمتاع بالأجواء الربيعية الماطرة سقوط مروع لإحدى ألعاب الأطفال بسلطنة عمان تركي آل الشيخ يكرم خالد المالك بصفته الشخصية الاستثنائية السعودية تستضيف كأس آسيا 2027 مرتضى منصور يصعد الأمور ضد الاتحاد المصري استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد مكانتها الدولية حديث نيك جوناس عن زوجته بريانكا شوبرا يأسر القلوب طيران ناس يحتفل بتدشين مكتب الدوحة كأول ناقل اقتصادي يربط السعودية وقطر 8 ساعات للسيطرة على انفجار شريان بقلب مريض في الأحساء 3 لقاءات غدًا في دوري روشن السعودي
وثق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط لعبة أطفال ضمن مهرجان “ليالي مسقط” بسلطنة عمان، ما أسفر عن سقوط العديد من الإصابات، ما أثار حزن رواد موقع “تويتر”.
وعليه، أصدرت بلدية مسقط بيانًا توضح فيه تفاصيل الواقعة، معربة عن أسفها لما وقع جراء حدوث خلل فني في أحد الألعاب في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات، موضحة أنه تم فتح تحقيق في الواقعة وتقييم الأضرار واتخاذ الاجراءات اللازمة.
كما نوهت البلدية بأن يرجى استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات، مشددة على حرصها البالغ على سلامة الجميع كبارًا وصغارًا وجديتها في اتباع جميع المعايير المعتمدة.
وأكدت أنه لا توجد إصابات بليغة بين الأطفال، مبينة أن الجهات الطبية قامت بمعاينة الإصابات والأضرار، حيث تم تحويل 6 حالات للجهات الطبية.
وفي بيان جديد، أوضحت بلدية مسقط أن عدد الحالات المتأثرة جراء الواقعة 8 حالات، حيث عاد أغلبهم إلى منازلهم بعد تلقي العلاج في المستشفيات.