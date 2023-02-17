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في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي

سقوط يوفنتوس ضد نانت في فخ التعادل

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
سقوط يوفنتوس ضد نانت في فخ التعادل
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة يوفنتوس ضد نانت مساء الخميس بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما في ذهاب دور الـ16 “دور خروج المغلوب” في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

يوفنتوس ضد نانت

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي أحرز هدف التقدم عبر نجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش بالدقيقة الـ13.

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وفي الشوط الثاني سجل اللاعب الفرنسي لودوفيتش بلاس هدف التعادل لنادي نانت الفرنسي في الدقيقة الـ61 بعد تمريرة متقنة من المهاجم المصري مصطفى محمد.

وظلت مباراة يوفنتوس ضد نانت حتى الدقيقة الـ90 مستمرة في الإثارة باللحظات الأخيرة حيث رفض الحكم احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لمصلحة فريق يوفنتوس بالدقيقة الـ92.

وستقام مباراة العودة بين فريقي يوفنتوس ونانت يوم الخميس المقبل في الأراضي الفرنسية.

يوفنتوس ضد نانت

نتائج مباريات جولة الذهاب

وكانت مباريات أمس الخميس في ذهاب دور خروج المغلوب انتهت بتعادل برشلونة الإسباني مع مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق، فوز شاختار الأوكراني على رين الفرنسي بهدفين لهدف، تعادل أياكس الهولندي بدون أهداف مع نادي يونيون برلين الألماني، وفاز ريد بول سالزبورغ النمساوي على روما الإيطالي بهدف دون رد، بينما تعادل سبورتينج لشبونة البرتغالي مع نادي ميتييلاند الدنماركي بهدف لكل فريق، وفاز موناكو الفرنسي على باير ليفركوزن الألماني بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز إشبيلية الإسباني على نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي بثلاثية دون رد.

يوفنتوس ضد نانت

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