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أن يكون المتقدم متزوجًا

سكني: الأعزب لا يستوفي شروط الاستحقاق

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
سكني: الأعزب لا يستوفي شروط الاستحقاق
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة؛ لأن شروط الاستحقاق لدى البرنامج هو أن يكون المتقدم متزوجًا.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”  أنه يمكن معرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بالدعم السكني من خلال زيارة اللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أنه يجب على المتقدم أن يُدرج في طلبه جميع أفراد أسرته.

دعم السكني لشهر فبراير

وفي وقت سابق، أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع أكثر من 921 مليون ريال في حسابات مستفيدي”سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر فبراير 2023، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

وبين الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير الحالي جرى تخصيصه دعماً لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر فبراير 2023، تجاوز 45.3 مليار ريال.

استمرارية برامج الدعم

وأكد استمرارية برامج الدعم السكني ضمن خيارات ومزايا أكثر، لافتاً إلى أن برنامج الدعم السكني المحدّث يأتي بهدف رفع كفاءة الدعم السكني لمستفيدي “سكني”حيث اشتمل على مزايا وحلول تمويلية وسكنية متنوعة، تُعزز من فرص تملك السكن الملائم.

وأضاف أن خدمة “صمم دعمك” المتاحة على منصة المستشار العقاري تتيح للمستفيدين تصميم دعمهم السكني واختيار المنتج السكني المناسب بما يُلبي رغباتهم في التملك، والاستفادة من البرامج الداعمة بما يتوافق مع قدراتهم المالية.

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