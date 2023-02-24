سكني: سارعوا باسترداد الضريبة قبل نهاية فبراير

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أكد برنامج الدعم السكني التابع لوزارة الإسكان، أنه بإمكان المستفيد طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول- وحدة جاهزة- قبل نهاية فبراير الجاري.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، حيث قال الحساب: في حال تم شراء المسكن الأول وحدة سكنية جاهزة في فترة من تاريخ 1 يناير 2018 وحتى تاريخ 03/ 10/ 2020، عليه سرعة رفع طلب الاسترداد ضريبة القيمة المضافة، وذلك قبل تاريخ 31/ 03/ 2023م.
في وقت سابق، كشف حساب العناية بالمستفيدين بشأن البرنامج المخصص لتمكين الأسر من تملك مسكنها الأول، عن 6 مسارات للتملك.
وقال الحساب: نتشرف بتقديم الدعم السكني لعدة منتجات لإتاحة الحرية في اختيار مسار التملك المناسب وهي: الشراء من السوق، البناء الذاتي، أرض، وحدات سكنية تحت الإنشاء، وحدات سكنية جاهزة مشاريع الإسكان.
ويمكنك الاطلاع على الخيارات السكنية من خلال منصة سكني.