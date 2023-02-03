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سكني: عدم وجود منزل صالح للسكن أحد شروط الدعم

2023-02-03 الساعة 12:41
سكني: عدم وجود منزل صالح للسكن أحد شروط الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه من أحد شروط الاستحقاق عدم وجود منزل صالح للسكن تحت اسم المتقدم أو أحد المرافقين معه في الطلب.

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين على موقع تويتر، حيث أوضح البرنامج شروط ومعايير الاستحقاق من خلال اللائحة التنفيذية.

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شروط الحصول على الدعم السكني

ـ يتمكن من التقديم على الدعم السكني كل من الزوج أو الزوج أو الأب أو الأم أو الإخوة مجتمعين.

ـ كذلك يمكن أن يتقدم على الدعم الابن أو الابنة ولكن يجب أن يكون هناك شروط يجب توفرها في التقديم ومنها.

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم.

ـ في حال كان المتقدم زوجة أو أرملة يلزم تقديم إقرار بأنها تعول أولادها.

ـ بالإضافة إلى كون الأسرة مقيمة داخل المملكة وقت تقديم الطلب.

ـ كذلك لا يكون أحد المتقدمين من أفراد الأسرة لديه سكن ملك.

ـ لا يكون قد سبق التقدم للفرد الرئيسي أو أحد أفراد الأسرة والاستفادة من برنامج سكني حكومي آخر.

ـ ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك السكن المناسب.

ـ يتم احتساب تلك القدرة من خلال توافر أصول تبلغ قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال أو أكثر.

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