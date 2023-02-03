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لا ينطبق على مستفيدي مبادرتين

سكني يوضح شروط برنامج نقل المديونية

2023-02-03 الساعة 12:37
سكني يوضح شروط برنامج نقل المديونية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شروط برنامج نقل المديونية.

شروط برنامج نقل المديونية

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، حيث قال شروط برنامج نقل المديونية هي: العملاء المنتظمين بالسداد، العملاء الحاصلين على دعم كلي أو جزئي.

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ولفت البرنامج إلى أنه لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن، وكذلك لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم.

وأضاف: عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

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