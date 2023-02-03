سكني يوضح شروط برنامج نقل المديونية

تجاوزات الـ تيك توك تحتاج لتدخل من مؤسسات الدولة هبوط اضطراري لطائرة بسبب كرة قدم كاميرا تلتقط 400 صورة لدب معجب بنفسه ليلة صوت الأرض تتصدر الترند العربي والدولي كأكبر لوحة فنية عربية طائرات جزائرية خاصة لتصدير الخضار والفواكه للخليج نصائح لتجنب الحرائق المنزلية بسبب الشواحن الكهربائية أبشر تحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة زوجان يتركان رضيعهما بالمطار لعدم شراء تذكرة منفصلة له ضبط 3 متسولين بـ جازان أحدهم يستعطف قائدي المركبات نجاة 3 أستراليين من موت محقق بفضل صندوق عائم
أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شروط برنامج نقل المديونية.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، حيث قال شروط برنامج نقل المديونية هي: العملاء المنتظمين بالسداد، العملاء الحاصلين على دعم كلي أو جزئي.
ولفت البرنامج إلى أنه لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن، وكذلك لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم.
وأضاف: عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.