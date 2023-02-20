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تم تثبيته يوم 24 من كل شهر ميلادي

سكني يوضح موعد صرف دعم فبراير للمستفيدين

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ صباحاً
سكني يوضح موعد صرف دعم فبراير للمستفيدين
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الاثنين، موعد صرف الدعم الخاص بشهر فبراير، وأقصى مدة سيتم من خلالها إيداع الدعم.

موعد صرف الدعم

وذكرت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى تثبيت تاريخ إيداع الدعم ليكون يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، على أن يتم الإيداع في مدة أقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.

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وأكد برنامج سكنى في رده على استفسارات المستفيدين، أن كل شرائح المجتمع محل اهتمام من خلال الإسكان التنموي، والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي والمستحقين في المنصة.

دعم يناير

وفي وقت سابق، أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع أكثر من 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2023، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

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