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استقل أكثر من قطار لعدة ساعات

سلسلة من الخطوات التمويهية أوصلت بايدن إلى كييف

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
سلسلة من الخطوات التمويهية أوصلت بايدن إلى كييف
المواطن- فريق التحرير

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كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، طريقة وصول الرئيس، جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى كييف، في زيارة سرية يسعى من خلالها إلى تأكيد دعم واشنطن لأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن بايدن وصل بعدما استقل أكثر من قطار لساعات، وقد جاء من الحدود البولندية، في إطار زيارة سرية لم يجر الإعلان عنها، مضيفة أن زيارة الرئيس الأمريكي لكييف في مثل هذه الظروف تؤكد عزم واشنطن على الوقوف في وجه روسيا.

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التكتم جاء لأسباب أمنية

وتأتي الزيارة مع اقتراب النزاع في أوكرانيا من دخول عامه الثاني يوم 24 فبراير الجاري، وقد جرى التكتم بشأنها لـ أسباب أمنية، حسب المصادر الأمريكية التي أكدت أن بايدن قد غادر واشنطن دون الإعلان عن الأمر.

ويتحرك الرئيس الأمريكي بشكل حصري عبر طائرة إير فورس وان، ذات المستوى العالي من التحصين، لكن رحلته إلى أوكرانيا، استدعت أن يستقل القطار، وقالت الصحيفة: غادر الرئيس الأمريكي واشنطن إلى بولندا، دون الإعلان عن الأمر، فيما كان قد خرج مع زوجته لأجل تناول العشاء خارج البيت الأبيض، في خطوة قلما يجري القيام بها.

وتابعت: في غضون ذلك، كان معروفًا أن بايدن سيكون في العاصمة البولندية وارسو، صباح الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين، ومع ذلك، كان مسؤولون أمريكيون قد نفوا مرارًا وجود نية للإعلان عن زيارة مرتقبة من بايدن إلى كييف، خلال وجوده في بولندا.

خطة تمويهية من البيت الأبيض

ومساء أمس الأحد، نشر البيت الأبيض برنامج بايدن ليوم الاثنين، وأشير إلى أنه سيكون في العاصمة واشنطن، على أن يغادر مساءً إلى بولندا، وفي الواقع، كان بايدن بعيدًا عن الولايات المتحدة، حيث طار إلى بولندا حتى يدخل أوكرانيا، ثم تبين أن الإعلان كان يسعى لصرف الأنظار عن شكوك محتملة من الجانب الروسي.

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