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سلطان بن سلمان يتلقى التعازي في وفاة خالته

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
سلطان بن سلمان يتلقى التعازي في وفاة خالته
المواطن - فريق التحرير

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تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، التعازي في وفاة خالته موضي بنت تركي بن أحمد السديري.

صلاة الميت

وكانت جموع غفيرة يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة قد أدت صلاة الميت على الفقيدة اليوم داعين الله أن يتغمدها برحمته ويدخلها فسيح الجنات.

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وتداول مغردون مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز بن سلمان وهو يقبل يد أخيه الأكبر سلطان بن سلمان بعد الصلاة على الفقيدة ويواسيه في مصابه الأليم.

وأكد المغردون أن هذه الصورة تعكس الاحترام والتقدير الذي يكنه أبناء الملك سلمان لبعضهم البعض مشيرين إلى أن أصحاب السمو الأمراء هم مدرسة في الاحترام والأخلاق.

نعي موضي السديري

وعبر موقع تويتر قدم العديد من المغردين التعازي للأمير سلطان بن سلمان في وفاة المغفور لها بإذن الله خالته حيث قالت نداء السديري: “انتقلت إلى رحمة الله موضي بنت تركي بن أحمد السديري الله يرحمها ويغفر لها .. خالص العزاء لأبنائها محمد وسلطان ومنصور بن عبدالعزيز الأحمد المحمد السديري”.

فيما قال فرج السديري :” اللهم أنزل موضي بنت تركي السديري منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين، ربي ارحم من أخذتها بجوارك واجعلها في نعيم عظيم”.

وقالت نورة: “إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر وارحم حبيبتنا موضي بنت تركي السديري وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأسكنها الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابق عذاب اللهم آمين نعم المرأة الصالحة الوفية التقية”.

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