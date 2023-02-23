سلمان الفرج يقود تشكيلة الهلال لمواجهة فولاد

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كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي فولاد الإيراني بعد قليل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل الأزرق مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، جانج هيون سو، حمد اليامي، علي البليهي، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، موسى ماريجا، لوسيانو فييتو”.
ويعود الفرج لتشكيلة أزرق الرياض من جديد، حيث كان غاب عن مباريات الفريق العاصمي في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان تعرض لها في مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 بقطر.