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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

سماء غائمة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 8 مناطق

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ صباحاً
سماء غائمة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 8 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم. كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة قد تخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة. البحر الأحمر.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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